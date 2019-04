Kim De Gelder stap dichter bij internering

Het Openbaar Ministerie verzet zich niet ­langer tegen een internering van kindermoordenaar Kim De Gelder (30). Dat zegt zijn advocaat Jaak Haentjens dinsdag in Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard. Volgens Haentjens zijn vier onafhankelijke experts tot de conclusie gekomen dat De Gelder ontoerekeningsvatbaar en schizofreen is. "Ik roep al tien jaar dat mijn cliënt ziek is. Ik ben blij dat er nu eindelijk wordt geluisterd."

De Gelder zit momenteel nog opgesloten in de gevangenis van Gent wegens zijn dodelijke raid in het Dendermondse kinderdagverblijf Fabeltjesland. De Gelder werd in 2013 veroordeeld tot levenslang.

Maar het lijkt erop dat daar op 13 mei verandering in komt. De Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij moet dan oordelen of De Gelder alsnog moet worden geïnterneerd.

Volgens advocaat Haentjens is het rapport van de experts alvast eenduidig. "Hij voldoet aan de ­vereisten."

Het parket zelf wenste gisteren geen verdere toelichting te geven, klinkt het ook.