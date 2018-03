"Kilometerheffing verkleint files niet"

De kilometerheffing voor vrachtwagens heeft vorig jaar 676 miljoen euro opgebracht, maar de files zijn er niet kleiner door geworden. Er zijn zelfs vrachtwagens bijgekomen. Dat blijkt uit een studie van het Vlaams Verkeerscentrum waarover Gazet van Antwerpen en De Standaard berichtten.

Volgens de studie kwam er vorig jaar 1,5 procent vrachtwagens op onze wegen bij. Op de ring rond Borgerhout reden er elke werkdag zo'n honderd vrachtwagens meer dan in 2016. Dezelfde stijging is te zien op de drukke E313 in Wommelgem. Bovendien merken steeds meer gemeenten dat het vrachtverkeer op gemeente- en gewestwegen toeneemt, omdat vrachtwagens de kilometerheffing proberen te ontwijken.

Sector rekent door naar klanten

Schrikt de kilometerheffing transportbedrijven dan niet af? "Nee, want onze sector is erin geslaagd om de kilometerheffing door te rekenen aan de klanten", zegt Philippe Degraef van de transportfederatie Febetra.

Dat bevestigt Marc Van den Broeck, algemeen directeur van het transportbedrijf Trafuco. "Door de scherpe concurrentie in de transportsector zijn onze winstmarges klein. We moeten die kosten doorrekenen aan onze klanten. Gelukkig lukt dat. Onze winstmarges zijn sinds de heffing niet verkleind."

Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wijst erop dat de heffing toch nog voordelen heeft. "Want eindelijk betalen buitenlanders mee voor het gebruik van onze wegen", klinkt het. Hij wijst erop dat bijna de helft van de kilometerheffing werd betaald door buitenlanders.