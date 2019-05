Kiezers van Vlaams Belang zijn meestal jonger en lager opgeleid

75 procent van de stemmers van Vlaams Belang is laaggeschoold én het zijn vooral mannen, dat blijkt uit een studie die VTM NIEUWS en HLN konden inkijken. Maar dat is niet de enige conclusie. Ook blijkt dat Groen de hoogst opgeleide stemmers heeft en dat vrouwen linkser stemmen dan mannen. Bovendien heeft 12 procent van de Vlamingen pas in het stemhokje beslist voor wie ze zouden stemmen.

In een studie van iVOX die VTM NIEUWS en HLN konden inkijken, werd in beeld gebracht wanneer Vlamingen beslist hebben om te stemmen. Daarnaast zocht de studie naar overeenkomsten tussen het profiel van Vlamingen en de partij waarop ze hebben gestemd. De analyses van iVox zijn het gevolg van een vragenlijst aan 8.452 Vlamingen, met een foutenmarge van 0,81 procent.

Late beslissers

Heel wat mensen hebben erg laat beslist op wie ze zouden stemmen. 12,2 procent van de Vlaamse kiezers heeft pas in het stemhokje zelf beslist welke partij uiteindelijk zijn of haar stem zou krijgen. Van die kiezers heeft 20 procent uiteindelijk voor Vlaams Belang gekozen. Een andere 20 procent heeft dan weer last minute voor N-VA gekozen, 15,7 procent stemde CD&V, 15,2 procent ging op de valreep voor Open Vld, gevolgd door sp.a (11,2 procent), Groen (7,9 procent) en PVDA (6,5 procent).

Maar ook veel mensen wisten al lang naar wie hun stem zou gaan. Veertig procent van de Vlaams Belang-kiezers had zijn keuze al meer dan drie maanden geleden gemaakt. De extreemrechtse kiezer was daarmee, samen met de N-VA-stemmer, al het langst op voorhand overtuigd. Bij Groen wist zo'n dertig procent van de kiezers al meer dan drie maanden op wie te stemmen.



Jongeren kiezen Vlaams Belang of Groen

Naast het tijdstip van de partijkeuze, onderzocht iVox welke mensen op welke partij stemden. Opvallend daarbij is onder meer dat het extreemrechtse Vlaams Belang een pak meer jonge dan oude kiezers aantrok. Van alle mensen die op Vlaams Belang gestemd hebben, is dertig procent jonger dan 34. Enkel Groen had tijdens deze verkiezingen nog meer jonge stemmers. Veertig procent van hen was jonger dan 34. Sp.a heeft dan weer de minst jonge kiezers: slechts 18 procent is jonger dan 34.

Vrouwen stemmen linkser

Uit het onderzoek bleek ook dat vrouwen gemiddeld linkser stemmen dan mannen. Van alle mensen die op Vlaams Belang gestemd hebben, is meer dan de helft (53 procent) een man. De partij heeft daarmee de meeste mannelijke kiezers. Bij Groen is 53 procent dan weer een vrouw. Enkel sp.a en PVDA trekken nog meer vrouwen aan.

Diploma

Tot slot blijkt zijn er ook opvallende vaststellingen met betrekking tot het diploma van de kiezers. Van alle Vlamingen die vorig weekend voor Vlaams Belang hebben gekozen, heeft 75 procent alleen maar een middelbaar diploma. Daarmee heeft de partij de laagst opgeleide kiezers. Bij Groen zien we alweer het omgekeerde: 63 procent van de Groen-stemmers heeft een hoger diploma, daarmee heeft de partij de hoogst opgeleide kiezers.