Keuring vertelt of je Antwerpen binnen mag

Binnenkort zal u op het keuringsbewijs van uw wagen kunnen aflezen of uw auto een lage-emissiezone in mag. Dat laat het kabinet van minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) weten. Die maatregel is ook nodig: uit onderzoek van mobiliteitsorganisatie VAB blijkt dat de helft van de automobilisten nog altijd niet weet of hun auto voldoet aan de voorwaarden.

De lage-emissiezone bestaat vandaag precies een jaar en moet de meest vervuilende auto's uit de binnenstad houden. Naar aanleiding van die eerste verjaardag van de Antwerpse lage-emissiezone (LEZ) heeft mobiliteitsclub VAB 2.000 Belgen bevraagd via een onlinesteekproef.

Daaruit blijkt dat vijf op de tien Belgische automobilisten nog steeds niet weten of ze met hun wagen een LEZ in mogen. Acht op tien geven de signalisatie een onvoldoende en slechts 42 procent is overtuigd dat de LEZ voor een betere luchtkwaliteit zorgt.

Op het keuringsbewijs

VAB stelde daarom aan Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) voor om - zoals in het Brussels Gewest - bij verplichte jaarlijkse autokeuring op het keuringsbewijs te vermelden of en tot wanneer de wagen in kwestie steden met een LEZ binnen mag.

Vlaams minister Weyts laat weten dat er vanaf mei inderdaad informatie zal staan op je keuringsbewijs. Daarop zal allicht niet expliciet staan of een voertuig een LEZ in mag, onder meer omdat in Vlaanderen en Brussel verschillende voorwaarden worden gehanteerd.

De eigenaar verneemt wel dat zijn voertuig voortaan of vanaf een bepaalde datum onder de LEZ-wetgeving valt en wordt doorverwezen naar een website met meer informatie. Weyts stelt dat er sowieso tegen 20 mei aanpassingen moeten gebeuren aan het computersysteem van de keuringssystemen en dat de voornoemde ingreep zal worden meegenomen in die geplande update.

10 miljoen aan boetes

Uit het onderzoek blijkt overigens ook dat de aanduiding van de lage-emissiezone niet duidelijk genoeg is. In totaal werd al voor meer dan tien miljoen euro aan boetes geïnd. VAB pleit dan ook voor een aanpassing van de verkeers- en navigatie-apps, die een LEZ zouden moeten aangeven zodat gebruikers weten wanneer ze er een gaan binnenrijden.