Kettingbotsing op E17 in Deerlijk

Op de E17 in Deerlijk staat er een uur file door een kettingbotsing. Ook in de andere richting is er een ongeval gebeurd, bevestigt de woordvoerder van de brandweerzone Fluvia.

Iets voor acht uur was er een kop-staartaanrijding met zes voertuigen vlak voor de afrit Deerlijk in de richting van Gent. “Volgens onze informatie raakte daarbij niemand gewond”, zegt Philip Stichelbaut van de brandweerzone Fluvia. Er staat wel bijna een uur file.

In de kijkfile in de andere richting gebeurde een nieuw ongeval met drie voertuigen. Ook daar staat een file. In beide richtingen is de linkerrijstrook momenteel versperd. De takeldiensten zijn ter plaatse.