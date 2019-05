Ketonen verbeteren wel degelijk de prestaties van atleten

Onderzoek van de KU Leuven toont als eerste aan dat ketonen wel degelijk de prestaties van atleten verbeteren. Dat schrijft De Morgen. Ketonen worden door het lichaam in kleine hoeveelheden aangemaakt bij de vetverbranding en zijn een rijke energiebron. In het wielerpeloton zijn ketonen bij de meeste ploegen gekend.

Voor de studie werden achttien goed getrainde mannen opgedeeld in twee groepen, ze kregen elk drie weken uithoudingstraining. Negen mensen kregen ketonen toegediend en negen anderen namen een placebo. In de derde week lag het geleverd vermogen in de ketonengroep in het laatste halfuur van een twee uur durende training maar liefst 15 procent hoger.

Er was meer: bij de placebogroep daalde de maximale hartslag met twintig slagen. Een typisch effect van vermoeidheid door training is een vertraagde (sub)maximale hartslag, maar bij de ketonengroep daalde die slechts tien slagen. De energiebalans bij de ketonengroep bleef positief, maar werd zwaar negatief bij de controlegroep.

Ketonen werden eerst gesynthetiseerd door professor biochemie Kieran Clarke van de universiteit van Oxford, in opdracht van het Amerikaanse leger. Topatleten van UK Sports hadden onder meer al bij de Olympische Spelen van Londen in 2012 en Rio de Janeiro in 2016 toegang tot het product, net als de wielerploeg Sky.

Sinds januari 2018 zijn ketonen vrij te bestellen, maar wel alleen in de VS én in grote hoeveelheden.

Doping?

Het Wereldantidopingagentschap (WADA) of andere agentschappen die doping bestrijden, zullen hoogstwaarschijnlijk geen onderzoek voeren naar de mogelijke schadelijke effecten van ketonen. Andere instanties zullen dat al meer dan voldoende doen. Dat zegt professor Peter Van Eenoo, hoofd van het Gentse antidopinglab. Van Eenoo is het grotendeels eens met de resultaten van de studie, "maar het onderzoek naar de effecten en neveneffecten van ketonen staat nog in de kinderschoenen", zo zegt hij. "Dat er geen neveneffecten zijn, klopt voorlopig dus."

Om op de dopinglijst te komen, moet een product prestatiebevorderend zijn en moet het negatieve neveneffecten hebben. "Dat eerst is bewezen, het tweede niet." De professor ziet ketonen ook nog niet in de eerstkomende jaren op de dopinglijst verschijnen, zo zegt hij nog.