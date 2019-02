Ketnet-ster (18) sterft na elektrocutie aan spoor

Een 18-jarige jongeman is vannacht overleden nadat hij geëlektrocuteerd werd aan het spoor in Boom. Dat bevestigt het parket aan VTM NIEUWS. De tiener klom in een elektriciteitspaal, kreeg een stroomstoot en viel naar beneden. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse maar alle hulp kwam te laat.

Het slachtoffer is Arne Decock uit Aartselaar, die drie jaar geleden de hoofdrol speelde in een musical van Ketnet. Hij was na een verjaardagsfeestje op weg naar huis met een vriendin, toen het ongeval plaatsvond.

De jongen heeft ruim 9.000 volgers op Instagram en op zijn pagina stromen de overlijdensberichten binnen.