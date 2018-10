Kerstmarkt Brugge wordt 'winter'markt wegens neutraliteit

Er is ophef over de kerstmarkt in Brugge, want die draagt voortaan de naam 'wintermarkt'. De organisatoren veranderen de naam om mensen van een ander geloof niet te schofferen. Ook andere steden volgen Brugge en kiezen voor variaties met het woord 'winter'.

Er zal dit jaar wel een kerststal staan in Brugge, maar geen kerstverlichting, die ruimt plaats voor winterverlichting. De oppositie vraagt zich af wat er eigenlijk mis is met een kerstmarkt, maar de meeste Bruggelingen liggen niet wakker van de verandering.

Brugge is niet de enige grote stad die de kerstmarkt een nieuwe officiële naam geeft. Brussel, Antwerpen, Gent en Hasselt hebben allemaal al gekozen voor variaties met het woord winter: van Winterland tot Winterpret. Leuven houdt het wel bij het woord kerstmarkt, al worden ook daar alle eindejaarsevenementen verzameld onder de naam Wintertijd.