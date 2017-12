Deze kerst blijft zacht met veel bewolking en nog vrij veel wind. Op de meeste plaatsen blijft het droog. In de loop van de namiddag zijn enkele schuchtere opklaringen mogelijk. De maxima liggen tussen 5 en 7 graden in Hoog-België en 7 tot 9 graden in het westen en het centrum van het land. De wind waait matig, aan zee soms vrij krachtig.

's Avonds en 's nachts is het eerst droog met tijdelijk enkele opklaringen. Later neemt de bewolking opnieuw toe vanuit het westen, en in het tweede deel van de nacht begint het te regenen vanaf de kust. Aanvankelijk is er kans op sneeuw op de Ardense hoogvlakten. De minima liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 5 graden aan de kust. De wind neemt toe en wordt vrij krachtig tot krachtig met rukwinden tot 80 km/u, en op het einde van de nacht zelfs mogelijk zeer krachtig met rukwinden tot 90 km/u of meer.

Morgenvoormiddag zal de regenzone wegtrekken naar het oosten en gevolgd worden door wisselvallig weer met enkele opklaringen en bewolkte perioden met soms buien, die in de Ardennen een winters karakter krijgen. 's Ochtends kan de wind tijdelijk krachtig tot zelfs zeer krachtig waaien, en zijn in sommige streken rukwinden tot 90 of 100 km/u mogelijk. Nadien wordt de wind meestal vrij krachtig, met rukwinden tot 70 km/u. De maxima schommelen tussen 5 en 8 graden.

Woensdag geven de weerkaarten opnieuw regen en wind aan en het wordt kouder met donderdag en vrijdag terug sneeuw in de Ardennen.

