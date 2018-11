Kerstboom komt met vertraging aan op Grote Markt Brussel

De kerstboom die de Grote Markt in Brussel zal sieren is pas om 8.00 uur aangekomen, terwijl de aankomst gepland was om 6.00 uur. Door de grootte van de boom zat het konvooi verschillende keren vast bij werken in de kleine straten van het centrum van de stad. Iets over 9.30 uur werd de boom geplant.

De kerstboom is een spar van 22 meter hoog. De boom, een geschenk van Wallonië aan de stad Brussel, is afkomstig uit een PEFC-gecertificeerd bos en werd gekapt in het Hertogenwoud in Membach, op het grondgebied van de gemeente Baelen (Luik).

1,8 kilometer lange slinger

"De kerstboom had een beetje vertraging, maar is eindelijk daar en ziet er indrukwekkend uit", stelt Brussels schepen voor Cultuur en Toerisme Karine Lalieux. De boom wordt gedecoreerd in de kleuren van Finland, aangezien dat land eregast is van de 18e editie van Winterpret. Hij wordt zaterdag en zondag versierd met 200 blauwe en witte kerstballen en een 1,8 kilometer lange slinger.

Winterpret

Acht mensen zullen ingezet worden voor de versiering. Op 30 november om 17.45 uur gaan de lichtjes van de kerstboom officieel aan tijdens een licht- en klankspektakel bij de opening van Winterpret.