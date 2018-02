Kernuitstap kost Belg 15 euro per jaar

De nucleaire uitstap zal een Belgisch gezin gemiddeld jaarlijks vijftien euro kosten. Dat zegt energieminister Marie Christine Marghem (MR) in La Libre, op basis van de studie berekend door het Planbureau en professor Johan Albrecht.

De studie was door de regering besteld om duidelijkheid te brengen over de geplande uitstap uit kernenergie, zoals overeengekomen in het energiepact dat werd gesloten tussen de verschillende energieministers van het land.

Blijkt dat de extra kost voor de gezinnen vanaf 2025 - geplande datum van de kernuitstap - op de stroomfactuur vijftien euro zonder BTW bedraagt. Dat bedrag omvat de investeringen in gascentrales - nodig om de kernenergie te compenseren -, de aardgasprijs om elektriciteit op te wekken en de nodige subsidies voor die gascentrales.

Ontmanteling kerncentrales niet inbegrepen

Zijn niet inbegrepen: de ontmanteling van de kerncentrales en behandeling van het nucleair afval. In het bedrag is bovendien enkel rekening gehouden met federale bevoegdheden: steun aan hernieuwbare energie is dus evenmin inbegrepen.

Volgens minister Marghem is de situatie voor bedrijven "iets ingewikkelder", gezien ze proportioneel zwaarder worden getroffen door hogere stroomprijzen. Mogelijk kunnen hier kortingen worden toegekend, klinkt het.