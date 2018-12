De kernreactoren doel 1 en doel 2 blijven langer stilligen dan voorzien was, dat laat Electrabel weten. Doel 1 kan pas weer gebruikt worden na 15 maart, in plaats van 31 januari. Anderhalve maand later dus. Doel 2 kan pas terug opgestart worden na 28 januari, dat was voorzien voor 1 januari. Het is nog niet duidelijk of we daardoor opnieuw het risico lopen dat de stroom in de winter uitvalt.