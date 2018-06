Kennismaking Boudewijn en Fabiola was geen mirakel

Het verhaal over de wonderlijke ontmoeting tussen koning Boudewijn en koningin Fabiola is een fabeltje. Indertijd werd verteld dat de vrome Boudewijn en Fabiola mekaar kort voor hun huwelijk miraculeus hadden ontmoet. Maar ze kenden elkaar al langer. Dat schrijven twee historici in een nieuw boek over Boudewijn, 25 jaar na zijn dood.

Oktober 1960, Fabiola De Mora Y Aragon, op dat moment de verloofde van koning Boudewijn, landt in België. Tot nu toe ging iedereen er van uit dat ze elkaar pas enkele maanden daarvoor leerden kennen via Veronica O'Brien, een Ierse lekenzuster.

Dat was althans de versie van kardinaal Suenens - een intimus van de koning - in het boek dat hij schreef vlak na het overlijden van Boudewijn.

Zuster Veronica

“Volgens het verhaal van Suenens stuurt Boudewijn Veronica O'Brien uit naar Spanje om voor hem een vrouw te zoeken. En er is daar een soort miraculeuze ontdekking van Fabiola”, zegt Emmanuel Gerard, co-auteur van het boek ‘Koning met een missie’.

Maar die versie doorprikken Emmanuel Gerard en Marc Van den Wijngaert in hun nieuwste boek. Ze hebben genoeg redenen om aan te nemen dat Boudewijn en Fabiola elkaar al langer kenden.

“Ik denk dat er aanwijzingen zijn dat zij elkaar in 1957 in Lausanne hebben leren kennen bij de meter van Fabiola, die de weduwe was van de Spaanse koning”, zegt Gerard. “En daarna leerden ze elkaar beter kennen op andere gelegenheden. Weliswaar in een andere context. Het waren geen onbekenden voor mekaar. Dat is ons punt.”

Geen mirakel

Van het zogenaamde mirakel blijft niet veel meer over. Kardinaal Suenens wilde Boudewijn katholieker maken dan hij was, net een heilige.

“De framing die hij brengt van de verloving past daarin”, vult Gerard aan. “Een heilige man moet ergens in de loop van zijn leven - en hier in het begin van de ontmoeting met Fabiola - een miraculeuze gebeurtenis hebben gekend.”

Met deze nieuwe elementen lijkt een heiligverklaring niet meteen voor morgen.