Kennedytunnel opnieuw open

In Antwerpen is de Kennedytunnel opnieuw volledig open. Sinds maandag waren er grote problemen, omdat de verlichting in de tunnel naar beneden dreigde te komen. Gisteren ging de Kennedytunnel richting Gent al open, nu is dat ook het geval richting Nederland. Dat zegt het Agentschap Wegen en Verkeer.

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft de afgelopen twee nachten werken uitgevoerd om de verlichting in de Kennedytunnel te beveiligen. Maandag bleek namelijk dat de verlichtingsarmaturen naar beneden dreigden te vallen. In afwachting van een volledige renovatie volgend jaar, werd dat probleem nu tijdelijk opgelost.

Alle rijstroken open

Maandag bleven in de beide richtingen van de Kennedytunnel de rechterrijstroken afgesloten. Gisteren was dat enkel nog het geval richting Nederland. Vandaag zijn de problemen opgelost en zijn alle rijstroken in beide richtingen weer open.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) liet gisteren al weten dat hij de problemen laat onderzoeken.

