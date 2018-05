Kennedytunnel deels afgesloten

Door problemen met de verlichting in de Kennedytunnel is in beide richtingen de rechterrijstrook afgesloten. De problemen zullen waarschijnlijk nog tot vannacht aanhouden, waarschuwt het Vlaams Verkeerscentrum. Ook de avondspits zal dus zware problemen ondervinden.

Verkeer over lange afstand van Hasselt naar Gent en omgekeerd wordt aangeraden via Brussel te rijden.