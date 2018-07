Ken jij deze schatten uit de Noordzee?

In een nieuwe zomercampagne roept natuurorganisatie WWF iedereen op om de Noordzee beter te beschermen. Om de verborgen schatten van de Noordzee in de kijker te plaatsen, lanceren ze een filmpje en een quiz. “Weinig mensen weten dat de natuur van de Noordzee niet in een gezonde toestand verkeert", klinkt het.

In een filmpje brengt WWF een niet mis te verstane boodschap. "Meer dan 2.100 verschillende soorten planten en dieren noemen onze Noordzee hun thuis. Veel dieren zijn honkvast en dus afhankelijk van de zeebodem. De habitats en de soorten vormen het ecosysteem van de Noordzee. Al dit moois verdient onze zorg en bescherming. We beschermen de Noordzee enkel op papier en niet met effectieve maatregelen en dat moet dringend veranderen.”

Ken jij de verborgen schatten van onze Noordzee? Test je kennis via de quiz van WWF.