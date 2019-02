KBVB en Sun Reizen vrijgesproken in dossier Devillage-camping

Het Brusselse hof van beroep heeft dinsdag de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en Sun Reizen vrijgesproken in het proces over camping Devillage in Brazilië, waar Belgische supporters tijdens het WK voetbal 2014 logeerden. De Brusselse correctionele rechtbank had de KBVB en Sun Reizen in eerste aanleg nog veroordeeld tot boetes van 3.000 euro omdat ze zich lichtzinnig en onvoorzichtig zouden gedragen hebben bij de organisatie van de camping, maar het hof van beroep is het daar niet mee eens.

Over de Devillage-camping loopt ook nog een proces voor de burgerlijke rechtbank van eerste aanleg in Brussel. In de informatie die de KBVB op voorhand over de supporterscamping Devillage in Brazilië had verspreid, werd die voorgesteld als een luxecamping, met accommodaties en eten van de hoogste kwaliteit, elektriciteit en wifi. De accommodatie bleek een pak minder luxueus dan de supporters was beloofd. Zo waren er bijvoorbeeld onvoldoende sanitaire voorzieningen en was er geen wifi en te weinig elektriciteit aanwezig. De eerste dagen bleef ook het beloofde Belgisch bier achterwege.

Het Brusselse parket-generaal drong dan ook aan op een bevestiging van het eerste vonnis. Zowel Sun Reizen als de KBVB hadden aangedrongen op een vrijspraak. Volgens de KBVB ging het om een burgerlijk geschil en was het vooral de vennootschap Oranjecamping die in de fout was gegaan. Dat bedrijf moest immers instaan voor de accommodatie op de camping, maar werd in eerste aanleg vrijgesproken en werd niet meer vervolgd. Ook volgens de advocaat van Sun Reizen stond dat bedrijf niet in voor de camping, dat zou het werk geweest zijn van Oranjecamping.