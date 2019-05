KBC sluit opnieuw kantoren

KBC hervormt zijn netwerk van bankkantoren. Dat heeft de bank zelf bekendgemaakt. Er worden dit jaar 65 kleinere kantoren omgevormd tot automatenkantoren, 51 bestaande automatenkantoren worden gesloten.

KBC zegt zijn distributienetwerk af te stemmen op het wijzigende klantengedrag, waarbij steeds meer klanten kiezen voor digitaal bankieren. "In het eerste kwartaal van 2019 bankierde 57 procent van de klanten enkel nog via een digitaal kanaal", aldus KBC.

Eind dit jaar worden 65 kleinere kantoren omgevormd tot automatenkantoren. Dat betekent dat de automaten voor afhalen van cash, opvragen van rekeninginfo en het doen van overschrijvingen beschikbaar blijven, maar dat klanten voor een gesprek met een KBC-medewerker naar een naburig kantoor moeten. De betrokken werknemers van de kantoren worden elders ingezet binnen de bank.

Er worden ook 51 automatenkantoren gesloten waar het aantal geldafhalingen substantieel is gedaald. "Het heeft immers geen zin om een kantoor open te houden waar nog amper klanten gebruik van maken", aldus de bank.

Na de hervorming zal KBC nog 350 bemande bankkantoren en 190 onbemande automatenkantoren in Vlaanderen tellen. KBC Brussels heeft 31 bemande kantoren en 3 onbemande automatenkantoren. Het Waalse filiaal CBC heeft in Wallonië 86 bemande kantoren. Ter vergelijking: eind 2015 beschikte KBC nog over 713 kantoren, waarvan 647 bemand en 66 automatenkantoren. Die cijfers zijn wel inclusief KBC Brussels.