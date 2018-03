KBC sluit 8 kantoren

Bank-verzekeraar KBC gaat zijn netwerk van bankkantoren in Vlaanderen herschikken. Acht kantoren worden gesloten en uit 66 kantoren verdwijnt het personeel. De ingrepen hebben geen impact op het totale aantal medewerkers, zegt KBC in een persbericht.

"We hebben altijd al gekozen voor een omnikanaalstrategie", zegt KBC-woordvoerster Viviane Huybrecht. "De klant bepaalt zelf via welke weg hij contact wil hebben met ons: fysiek in een kantoor, digitaal (pc, tablet of smartphone), of via het contactcenter KBC Live (telefoon of chat)."

Steeds vaker gebeuren de contacten digitaal. Omdat het aantal spontane kantoorbezoeken daalt, grijpt KBC in. Acht bankkantoren worden gesloten en uit 66 kantoren verdwijnt het personeel. Daar kunnen klanten wel nog terecht voor transacties aan automaten.

Expertise

Maar, zo voegt de woordvoerster toe, "wanneer de klanten nog naar een kantoor komen, verwachten ze wel expertise". KBC verdubbelt daarom het aantal bankkantoren met een volledig aanbod van producten en diensten tot 145, "evenwichtig verspreid over alle provincies". In die kantoren kunnen alle klanten (particulieren, vermogenden en ondernemers) terecht voor dagelijkse transacties en gespecialiseerd advies. Deze kantoren zullen elke werkdag en zaterdagvoormiddag geopend zijn.

Werknemers

In welke kantoren er veranderingen op til zijn en hoeveel mensen betrokken zijn, kan Huybrecht nog niet zeggen. Ze benadrukt wel dat er geen impact is op het totale aantal werknemers. De mensen die aan de slag waren in een kantoor dat sluit of zonder personeel voortgaat, kunnen aan de slag in een "full service-kantoor" of bij KBC Live. Daarvan is er een vestiging in elke provincie. "De medewerkers en sociale partners worden in alle openheid geïnformeerd", stelt KBC nog.