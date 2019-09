KBC schrapt 1.400 banen in België, geen collectief ontslag

Bij KBC verdwijnen de komende drie jaar 1.400 banen in België. Dat heeft de bank-verzekeraar woensdag bekendgemaakt. Bovendien worden de contracten van 400 externe contractuelen stopgezet. Er is geen verplicht collectief ontslag of vertrekplan voorzien of nodig, aldus nog de bank.

Het verdwijnen van de banen is het gevolg van een "optimaliseringsoefening", bedoeld om de efficiëntie en de wendbaarheid van de hoofdzetel- en ondersteunende diensten van KBC in België te verbeteren, zo klinkt het.

Concreet verdwijnen de komende drie jaar bij KBC in ons land 1.400 banen, zowel in het hoofdkantoor, de ondersteunende functies en het kantorennetwerk. Daarvan zullen 300 functies worden ondergebracht in Tsjechië en Bulgarije.

De contracten met 400 externe contractuelen, voornamelijk in IT-functies of interims, worden stopgezet.

In België gaan de veranderingen in vanaf september 2019 tot eind 2022. De vermindering van het aantal voltijdse medewerkers zal volledig worden opgevangen door een natuurlijke uitstroom, via bijvoorbeeld pensioen of natuurlijk verloop. De afgelopen jaren bedroeg die natuurlijke uitsroom al meer dan 500 voltijdsen per jaar. "Daardoor is er geen verplicht collectief ontslag of vertrekplan voorzien of nodig", aldus KBC.

Maar ook in Tsjechië verdwijnen banen bij de bank. Verwacht wordt dat de komende drie jaar het aantal medewerkers er met minstens 750 zal verminderen.