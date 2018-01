KBC: "Pas op voor fraude via WhatsApp"

KBC en de financiële federatie Febelfin waarschuwen voor een nieuwe vorm van fraude via WhatsApp. Fraudeurs proberen via de berichtendienst bankgegevens te ontfutselen.

De nieuwe vorm van fraude komt overgewaaid vanuit Nederland. Via de berichtendienst WhatsApp doen de oplichters zich voor als KBC en vragen ze aan hun slachtoffers om hun rekeningnummer te verifiëren. Ze krijgen een link doorgestuurd waardoor ze terechtkomen op een valse website, die er wel geloofwaardig uitziet.

Op die website moeten ze dan hun persoonlijke gegevens invullen. Met die informatie kunnen de oplichters dan aan de slag om hun geld te ontfutselen.

KBC dringt er bij iedereen op aan om vooral niet in te gaan op de vraag via WhatsApp en ook nooit persoonlijke gegevens via het internet te verspreiden.