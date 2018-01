Katholiek Onderwijs tegen uitwijzing

Katholiek Onderwijs Vlaanderen verzet zich tegen de uitwijzing van drie Albanese leerlingen. “Dit is het geval te veel”, zegt topman Lieven Boeve aan de krant De Morgen.

Drie Albanese leerlingen en hun ouders werden gisterochtend uit hun woning gehaald en naar een tussenhuis in Sint-Gillis-Waas gebracht, waarna ze naar Albanië worden overgebracht. “Ze blijven al meer dan zeven jaar in België en worden zomaar teruggestuurd naar een land dat ze nauwelijks kennen”, zegt Boeve. “Het is een zeer traumatische ervaring. Niet alleen voor die kinderen, maar ook voor hun klas- en schoolgenoten.”

Schooljaar afmaken

De kinderen van drie, negen en elf jaar oud volgen les op een basisschool en een van hen op een school voor buitengewoon onderwijs in Oudenaarde. De katholieke onderwijskoepel verzet zich tegen hun uitwijzing. “Het is de zoveelste schrijnende zaak. Voor ons is dit het geval te veel. Ze moeten deze kinderen op zijn minst het schooljaar laten afmaken”, zegt Boeve.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil zelfs nog een stap verder gaan. “Als de normale termijn voor een asielaanvraag is verlopen, moet je aan de kinderen denken. Wij vinden daarom dat zij hun volledige opleiding moeten kunnen afmaken.”

Geschrokken

De directrice van de basisschool in Oudenaarde reageert geschrokken. "Dit kan toch niet? De kinderen zouden toch zeker hun schooljaar moeten kunnen afmaken", zegt ze aan VTM NIEUWS. "Dit is tegen de mensenrechten."

Volgens de directrice heeft de advocaat van het gezin fouten gemaakt. Het gezin zou zeven keer asiel hebben aangevraagd en kreeg een brief waar in stond dat ze na dertig dagen het land moesten verlaten en naar de Dienst Vreemdelingenzaken moesten gaan. Hun advocaat raadde hen dat naar verluidt af en maakte procedurefouten.

Kristina

Eind december ontstond heel wat heisa over een andere uitwijzing. Een elfjarig Armeens meisje, dat in het zesde leerjaar in Eeklo zit, moest de kerstdagen samen met haar familie doorbrengen in een terugkeerhuis in Tubize, in Wallonië. De eerste week na de vakantie trok de klas op Ardennenreis, waar Kristina niet bij kon zijn.

