Katholiek onderwijs: "Eigen taal op school mag"

Volgens Katholiek Onderwijs Vlaanderen mogen kinderen hun eigen taal op school spreken als ze daarmee hun Nederlands verbeteren. "Nederlands is het belangrijkst", zegt topman Lieven Boeve in Het Belang van Limburg. "We moeten leerlingen vooral zin geven om een taal te leren."

De onderwijskoepel heeft een nota klaar over hoe je met vreemde talen omgaat. Nog voor de vijfde klas al beginnen met het 'formeel' aanleren van een vreemde taal, raden ze niet aan. Al doet elke school wat ze wil. Taalinitiatie kan dan weer wel al bij jongere kinderen. "Wij vragen aan elke school een meertalenbeleid te ontwikkelen en daar ook aan vast te houden", zegt Boeve nog.

In elk geval start alles met het Nederlands, vindt Boeve. "Nederlands is het belangrijkst", zegt hij. Tegenover thuistaal staat het katholiek onderwijs positief. Mag je dat ook op school spreken? "Ja, als je je Nederlands daarmee kan verbeteren. We moeten leerlingen vooral zin geven om een taal te leren."

Een maand geleden was er heisa over de nieuwe regels voor meertaligheid in GO!, het onderwijs van de Vlaamse gemeenschap. Dat besliste ook om niet langer krampachtig om te gaan met thuistaal. Al bleef ook daar de redenering, dat Nederlands de onderwijstaal blijft, schrijft de krant.

