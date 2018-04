Kasteelmoord: Wat gebeurde er weer?

De Brugse correctionele rechtbank velt vandaag om 14 uur een vonnis in de zaak van de Kasteelmoord. André Gyselbrecht (67), Pierre Serry (67), Evert de Clercq (54) en Franciscus Larmit (40) staan terecht voor de moord op Stijn Saelens. Maar hoe zat dat weer allemaal? Wij zetten alles nog eens op een rijtje.

Op 31 januari 2012 vond Elisabeth Gyselbrecht, de vrouw van Stijn Saelens, een grote plas bloed en verschillende kogelhulzen in de inkomhal van het kasteel waar ze met haar man woonde. Twee weken later werd het lichaam van Stijn Saelens gevonden in een bos in Maria-Aalter, vlak bij een chalet van Pierre Serry. Dat was een goede vriend van dokter André Gyselbrecht, de schoonvader van Saelens.

Vader Gyselbrecht werd door de speurders bijna onmiddellijk gezien als opdrachtgever voor de moord op zijn schoonzoon. De dokter zelf ontkende in alle talen en beweerde dat hij Saelens gewoon “een lesje wilde leren” omdat die zijn dochtertje zou misbruikt hebben.

Pierre Serry, op wiens grond het lichaam werd gevonden, bleef ondertussen in de cel. Hij zou als tussenpersoon gediend hebben in de moord, maar heeft twee jaar lang geen woord gerept. Toen hij veranderde van advocaat, sprak hij wél met de speurders. Hij gaf zelfs toe dat het effectief de bedoeling was om Saelens om het leven te brengen.

Antonius van Bommel en Roy Larmit

Dankzij een nieuw DNA-onderzoek kon Antonius van Bommel, een Nederlander uit Eindhoven, uiteindelijk geïdentificeerd worden. Hij zou Saelens neergeschoten hebben.

Pas twee jaar later werd een ander DNA-spoor gelinkt aan de Tilburger Franciscus 'Roy' Larmit, een neef van de ondertussen overleden huurmoordenaar. Larmit zou zijn oom die bewuste dag naar het kasteel Carpentier hebben vergezeld, maar beweert dat hij van het moordplan niets afwist. Bij het begraven van het lijk, stak hij wel een handje toe.

Evert de Clercq

Evert de Clercq, een 51-jarige Zeeuw, wordt gezien als een tussenpersoon bij het ronselen van de schutter Antonius van Bommel. De Clercq zat voor het eerst in de cel in de zomer van 2013. Na een nieuw DNA-onderzoek bleek dat zijn DNA toch niet overeenkwam met het spoor dat de speurders hadden gevonden. Enkele maanden later legde Larmit bezwarende verklaringen af en moest de Clercq toch nog naar de cel.

(Lees verder onder de video)

Proces

Het proces over de Kasteelmoord ging op donderdag 9 maart 2017 van start met een inleidingszitting. Op dinsdag 2 mei kwamen met onderzoeksrechter Koen Wittouck en hoofdinspecteur David Roelant de eerste getuigen aan het woord. André Gyselbrecht gaf op het einde van de zitting toe dat het wel degelijk de bedoeling was om zijn schoonzoon van het leven te beroven. Door die bekentenis werden verschillende getuigenverhoren uitgesteld naar juni.

(Lees verder onder de video)

Op 20 februari 2018 gingen de pleidooien van start. De advocaten van Elisabeth Gyselbrecht en haar nieuwe vriend toonden zich mild voor André Gyselbrecht. Elisabeth zelf verklaarde op het proces dat ze haar vader vergiffenis geschonken had.