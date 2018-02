Kasteelmoord: pleidooien van start

Op het proces over de moord op Stijn Saelens gaan vandaag de pleidooien van start, bijna een jaar na de inleidingszitting in de zaak van de Kasteelmoord. De debatten zullen in principe duren tot vrijdag 2 maart.

In de zaak van de Kasteelmoord moeten André Gyselbrecht (67), Pierre Serry (67), Evert de Clercq (54) en Franciscus Larmit (40) zich voor de correctionele rechtbank van Brugge verantwoorden voor de moord op Stijn Saelens.

Vandaag starten de pleidooien van de burgerlijke partijen, waarbij de advocaten van de familie Saelens aan het woord zullen komen. Morgen krijgen de advocaten van de andere burgerlijke partijen het woord. Het gaat over de advocaten van Elisabeth Gyselbrecht, de voogd ad hoc voor de kinderen en de advocaat van de nieuwe vriend van Elisabeth. De komende dagen zal tijd worden gemaakt voor het requisitoir van het openbaar ministerie en voor de verdediging.

Het proces over de Kasteelmoord ging op 9 maart 2017 van start met een inleidende zitting. In mei en juni kwamen negen getuigen aan het woord. Na een afgewezen wrakingsverzoek kunnen de pleidooien vandaag met enkele maanden vertraging van start gaan.

Wat gebeurde er weer?

Stijn Saelens werd op 31 januari 2012 doodgeschoten in zijn kasteel in het West-Vlaamse Wingene. Twee weken na de feiten werd zijn lichaam teruggevonden vlak bij een chalet in Maria-Aalter.

Zijn schoonvader André Gyselbrecht wordt beschouwd als de opdrachtgever voor de moord. Pierre Serry zou als tussenpersoon opgetreden zijn bij het beramen van de moord.

Evert de Clercq zou een rol hebben gespeeld bij het ronselen van de intussen overleden huurmoordenaar Antonius van Bommel. Deze laatste werd op de dag van de feiten door zijn neef Franciscus Larmit naar het kasteel in Wingene gebracht. Larmit zou ook geholpen hebben om het lichaam van het slachtoffer te begraven.

