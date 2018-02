Kasteelmoord: 30 jaar cel voor Gyselbrecht?

Op het proces rond de Kasteelmoord heeft het openbaar ministerie 30 jaar straf geëist voor dokter André Gyselbrecht. Voor Pierre Serry wordt een straf van 26 jaar gevraagd. Later vanmiddag krijgen de beklaagden nog het laatste woord.

Het openbaar ministerie toonde geen genade voor Gyselbrecht en vordert de maximumstraf van 30 jaar voor André Gyselbrecht, voor zijn aandeel in de moord op zijn schoonzoon Stijn Staelens.

“Het stond in de sterren geschreven dat het openbaar ministerie de maximumstraf zou eisen voor Gyselbrecht”, zegt VTM NIEUWS-journaliste Katrien Saelens ter plaatse. Volgens de openbare aanklagers is Gyselbrecht een leugenaar en manipulator en had hij maar één doel voor ogen: Stijn Saelens laten ombrengen.

(Lees verder onder de video)

Pierre Serry, die als tussenpersoon fungeerde, riskeert 26 jaar straf. “Het openbaar ministerie ziet voor hem een verzachtende omstandigheid omdat André Gyselbrecht maar druk bleef uitoefenen op Serry”, legt Katrien Saelens uit.

Evert de Clercq, die een rol speelde bij het ronselen van de intussen overleden huurmoordenaar Antonius Van Bommel, moet mogelijk 28 jaar naar de gevangenis. “Hij werkte niet mee met het onderzoek, vandaar de hogere geëiste straf”, zegt Saelens.

(Lees verder onder de video)

Het openbaar ministerie vraagt voor Franciscus 'Roy' Larmit 24 jaar cel. De Nederlander, een neef van Antonius Van Bommel, zou zijn oom op de dag van de moord naar het kasteel Carpentier hebben vergezeld, maar beweert dat hij van het moordplan niets afwist. Bij het begraven van het lijk, stak hij wel een handje toe. “Ook voor hem ziet het openbaar ministerie een verzachtende omstandigheid”, vertelt Katrien Saelens. “Hij legde als eerste bekentenissen af in de loop van het onderzoek.”

Deze namiddag krijgen de verdachten nog het laatste woord. De uitspraak volgt later dit jaar.