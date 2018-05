Kans op vroege dood dubbel zo groot bij arbeider

Belgen die met hun handen werken, lopen tot dubbel zo veel risico om vroegtijdig te overlijden dan wie een bureaujob heeft. Dat komt voor een deel omdat ze lager opgeleid zijn en vaker een ongezonde levensstijl hebben.

Maar volgens doctoraatsstudente Laura Van den Borre (Vrije Universiteit Brussel) is er meer aan de hand. "Het verschil tussen de beroepen is te groot", klinkt het in de kranten van Mediahuis. “edereen roept nu in het blinde weg: Mijn job is de zwaarste! Maar ­eigenlijk weten we daar heel weinig over”, zegt ze.

Schoonmakers

In haar doctoraatstudie geeft Van den Borre een aanzet om daar verbetering in te brengen. Ze onderzocht de hele werkende bevolking tussen de 25 en 60 jaar in 1991 en ging na of en waaraan ze overleden tussen 1991 en 2011.

Bij de mannen scoren vooral schoonmakers, vuilnismannen en portiers slecht, bij de vrouwen vooral bestuurders van treinen, trucks en bussen. De minst risicovolle beroepen zijn zowel bij mannen als bij vrouwen overheidspersoneel en leerkrachten.

Roken en alcohol

Een grote verklaring heeft Van den Borre niet, want ze bestudeerde alleen de verbanden. Er spelen ook factoren mee die niets met het beroep te maken hebben. “De top drie zijn jobs voor mannen met een lagere opleiding”, zegt ze. “Mensen die minder toegang hebben tot gezondheidszorg en minder bezig zijn met een gezonde levensstijl. Roken en alcoholgebruik komt er ook vaker voor.”