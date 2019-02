De kangoeroe die vorige week gespot werd in de buurt van Kruisem in Oost-Vlaanderen is gevangen. Het dier werd overgebracht naar een dierenopvangcentrum in Waregem.

De mysterieuze kangoeroe uit Kruisem bleek al sinds oktober in de streek rond te springen, want toen al hebben mensen uit Wannegem, bij Kruisem, hem kunnen filmen. Hij zat toen langs de kant van de weg en probeerde onder een hek in een tuin te geraken.

Bekijk ook: