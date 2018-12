[KAART] Zoveel kost ziekenhuisopname in jouw regio

Een pacemaker laten plaatsen kost je als patiënt in een Belgisch ziekenhuis gemiddeld 179 euro. Tenminste als je kiest voor een kamer voor twee of meer personen. Ga je voor een eenpersoonskamer, dan is de kostprijs 1.731 euro, bijna tien keer zo duur. “Zo’n verschil is niet meer te verantwoorden”, zegt Luc Van Gorp, voorzitter van Christelijke Mutualiteiten dat zijn jaarlijkse ziekenhuisbarometer voorstelt. “We moeten af van de supplementen zodat eenpersoonskamers de norm kunnen worden en hospitalisatieverzekeringen eigenlijk niet meer nodig zijn.”

Voor de veertiende keer analyseerde CM de tarieven in de Belgische ziekenhuizen. Rode draad doorheen alle cijfers: steeds vaker zoeken ziekenhuizen ‘creatieve’ manieren om extra inkomsten binnen te halen. Dat doen ze vooral via de ereloonsupplementen. Voor een klassieke opname in een eenpersoonskamer zijn de ereloonsupplementen in 2017 gemiddeld opnieuw 3,5 procent gestegen, bovenop de index. Het verschil in kostprijs tussen een opname in een eenpersoonskamer en een kamer voor twee of meer personen wordt daardoor steeds groter.

Hoe zit het bij jou?

Op basis van de ziekenhuisfacturen van haar leden, heeft CM interactieve kaarten gemaakt. Per ziekenhuis is aangeduid hoeveel patiënten er moeten betalen, zowel in een eenpersoonskamer als in een kamer voor twee of meer personen. In de kostprijs ten laste van de patiënt zijn opgenomen: de remgelden, ereloonsupplementen en andere kosten zoals kamer- en materiaalsupplementen.

De kostprijs van een opname kan sterk verschillen van ziekenhuis tot ziekenhuis, maar een “duur” ziekenhuis biedt niet noodzakelijk een betere zorgkwaliteit dan een “goedkoop” ziekenhuis, en vice versa, zegt CM.

De interactieve kaarten zijn beschikbaar voor vijf ingrepen:

Natuurlijke bevalling (klassieke opname)

Meniscusverwijdering knie (chirurgische daghospitalisatie)

Heupprothese (klassieke opname)

Verwijderen galblaas (klassieke opname)

Cataractingreep (chirurgische daghospitalisatie)