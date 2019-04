KAART: Zoveel kost een paspoort in jouw gemeente

De prijs van een internationale reispas verschilt enorm van gemeente tot gemeente. Dat blijkt uit een rondvraag van VTM NIEUWS en Het Laatste Nieuws. De prijs zou overal gelijk moeten zijn, vindt Test-Aankoop, want je kan niet kiezen waar je je paspoort aanvraagt.

Wie buiten Europa reist, heeft een internationale reispas nodig. Die moet je aanvragen in de stad of gemeente waar je woont. Die reispassen hebben een vastgelegde basisprijs, 65 euro, maar die betaal je maar in tien gemeenten in Vlaanderen.

Alle andere gemeenten rekenen daarbij nog een pak gemeentetaksen. In Vilvoorde lopen die kosten op tot 94 euro. Een gemeente is daarop een uitzondering: in Ardooie is de reispas gratis.

Vraag je je reispas aan via een spoedprocedure, dan betaal je daar - opnieuw afhankelijk van waar je woont - tussen de 210 en 300 euro voor.