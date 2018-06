Kaart: Wordt huis kopen in jouw gemeente voordeliger?

We namen in Vlaanderen vandaag afscheid van het klein en het groot beschrijf. In de plaats komt een nieuw tarief voor het registratierecht, de belasting op de aankoop van een huis. Vanaf nu sta je 7 procent op het aankoopbedrag af aan de staat. Maar wie een 'bescheiden woning' koopt, krijgt een fiscaal voordeel. Vlaams Minister van Financiën Bart Tommelein (Open Vld) berekende op basis van verkochte woningen in 2016 hoeveel huizen van dat voordeeltarief zullen genieten, en dat blijken er heel wat te zijn. VTM NIEUWS lijst voor jou op hoe de situatie er in jouw gemeente uitziet.

Kocht je vroeger een duurdere woning, dan betaalde je tien procent registratierecht (groot beschrijf). Voor een 'bescheiden' woning was dat vijf procent (klein beschrijf). Weg ermee, vond de Vlaamse regering: nu is er nog maar een tarief van zeven procent. Maar de Vlaamse regering wil de mensen die een bescheiden woning kopen niet benadelen en geeft hen dus een fiscaal voordeel.

Heel concreet krijgen ze een vrijstelling op de eerste 80.000 euro die ze betalen voor een huis met een aankoopwaarde van 200.000 euro of minder (220.000 euro in zestien centrumsteden en de Vlaamse Rand). Dat komt concreet neer op een voordeel van 5.600 euro, en zo zal je uiteindelijk toch minder dan 5 procent registratierechten betalen.

Aan het systeem zijn enkele voorwaarden verbonden. Zo moet het huis dat je koopt, je eerste woning zijn, moet het in Vlaanderen liggen en moet je binnen de twee jaar je intrek nemen in het huis. Benieuwd hoeveel huizen in jouw gemeente van het fiscaal voordeel kunnen genieten? VTM NIEUWS lijstte het voor jou op en vergeleek het met het aantal woningen dat vroeger onder het klein beschrijf viel.

Bekijk je liever de volledige lijst?