KAART: Woon jij in een nucleair risicogebied?

Vanaf vandaag kan elke Belg gratis jodiumpillen afhalen bij de apotheek om zich te beschermen bij een kernramp. Dat staat in een nieuw nucleair noodplan dat de regering voorstelt. Maar woon jij nu in een nucleaire zone? Het Crisiscentrum heeft een lijst opgesteld van risicozones.

Wie in de groene zone woont, de noodplanningszone, wordt verplicht jodiumpillen in huis te halen. Die zijn vanaf vandaag voor elke Belg gratis af te halen in de apotheek. Verder wordt voor deze groep ook een evacuatieplan voorbereid, dat snel in werking treedt bij een nucleair probleem.

Mensen die in een straal tussen de 20 en de 100 kilometer rond kernreactoren of nucleaire installaties wonen, wordt aangeraden om jodiumpillen in huis te halen. Zij lopen echter minder risico bij een kernprobleem.

Ontdek hier of je in een nuclaire noodplanningszone woont

Bron: Crisiscentrum