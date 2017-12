Kaart: is vuurwerk bij jou verboden?

Meer dan één op de vijf Vlaamse steden en gemeenten verbieden hun inwoners om met oud- en nieuwjaar zelf vuurwerk af te steken. Dat blijkt uit een rondvraag van VTM NIEUWS. Het is te gevaarlijk, vinden veel burgemeesters en het zorgt voor te veel overlast.

Waar een verbod geldt, kunnen gespecialiseerde vuurwerkbedrijven toestemming vragen aan de burgemeester. In de meeste gemeenten moet je sowieso toelating vragen aan het stadsbestuur om vuurwerk af te steken. Heel wat andere gemeenten laten het toe, maar hebben een speciale regeling getroffen voor oudjaar. Het afschieten van vuurwerk is dan toegestaan tussen bepaalde uren. In de meeste gevallen is dat net voor en na oudjaar.

De meeste verboden gelden in Vlaams-Brabant. Daar is het in vijftien gemeenten verboden om vuurwerk af te steken. Dat heeft alles te maken met de luchthaven van Zaventem. In Limburg zijn de minste verboden van kracht.

Bekijk op deze kaart waar vuurwerk verboden is, waar een toestemming moet gevraagd worden en waar het toegelaten is, al dan niet binnen een bepaalde periode.