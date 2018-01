KAART: Stijgt de werkloosheid in jouw gemeente wél?

Vlaanderen telde in december 5,9 procent minder werklozen dan een jaar geleden. Maar de cijfers dalen niet overal: in 51 gemeenten en steden stijgt de werkloosheid. Dat blijkt uit cijfers van de VDAB.

De werkloosheid is vorige maand verder gedaald. Eind december telde Vlaanderen 202.766 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 12.796 of 5,9 procent minder dan vorig jaar. Maar enkele gemeenten voelen de algemene daling niet. In het Vlaams-Brabantse Hoegaarden steeg de werkloosheid zelfs met 20,1 procent. In absolute aantallen vallen de werkloosheidscijfers mee, maar ze staan wel in schril contrast met de neerwaartse trend in de meeste gemeenten.

Bekijk hieronder of de werkloosheid stijgt (rood) of daalt (groen) in jouw gemeente:

Vluchtelingen

De lokale verschillen wijt de VDAB aan geografische gevoeligheden zoals een faillissement of de effecten van de vluchtelingencrisis. "De vluchtelingen die doorstromen naar de werkloosheidsstatistieken zijn alles behalve gelijk verdeeld over Vlaanderen", legt Willem Vansina van VDAB uit in De Standaard. "In gemeenten met een zeer kleine werkloosheid weegt zo'n toename binnen één subgroep snel door."