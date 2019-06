KAART: Hier staan Vlaamse 'brokkelbruggen'

De Vlaamse overheid volgt met de Lijst van Prioritaire Kunstwerken 40 bruggen op die dringend hersteld of vervangen moeten worden om de veiligheid te garanderen. Uit cijfers die VTM NIEUWS kon inkijken, blijkt dat die lijst in een jaar tijd heel wat langer is geworden. Vijf van de veertig bruggen staan zelfs al meer dan twintig jaar op de lijst.

Het Vlaamse Gewest beheert 2.618 bruggen, tunnels en duikers met een overspanning groter dan 5 meter. De overgrote meerderheid daarvan is in goede staat en bruggen gaan normaal 70 tot 80 jaar mee.

Na verloop van tijd vertonen zowel stalen als betonnen constructies slijtage. Daardoor zijn 40 bruggen dringend aan herstelling of vervanging toe. Die brokkelbruggen staan op de zogenoemde Lijst van de Prioritaire Kunstwerken.

Die lijst met probleembruggen wordt maandelijks geactualiseerd, en is de afgelopen jaren heel wat langer geworden. Zo stonden er in 2018 nog maar 30 bruggen op de lijst.

Prioriteit

De commissie van Beheer van de Kunstwerken volgt de hele zaak op en maakt daarbij een onderscheid tussen twee types, afhankelijk van hoe dringend het probleem aangepakt moet worden.

Een kunstwerk ‘van eerste prioriteit’ moet binnen de tien jaar onder handen genomen worden. Bruggen van ‘tweede prioriteit’ worden wel van nabij opgevolgd, maar de aanpak is minder dringend.

20 jaar

Van de 40 bruggen op de lijst zijn er vijf die al twintig jaar op de probleemlijst prijken. Die liggen in Gent, Wetteren en Zwijnaarde. Het zijn vijf betonnen bruggen die allemaal gelinkt zijn aan de E40.

Bekijk hier welke bruggen aan herstelling of vervanging toe zijn: