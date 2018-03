KAART: hier sta je straks in de file

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) heeft vandaag bekendgemaakt op welke snelwegen er in 2018 werven zullen zijn. In totaal zal op 32 plaatsen gewerkt worden, de timing verschilt al naargelang de locatie. Hinder zal onvermijdelijk zijn, klinkt het. Ontdek hier op welke wegen er binnenkort gewerkt wordt en waar je dus ook files mag verwachten.

Weyts investeert dit jaar 1,5 miljard euro in mobiliteit. Een broodnodige investering volgens hem, zeker omdat de filezwaarte in 2017 met zes procent is toegenomen. De filezwaarte is een combinatie van de lengte én de duur van de files. Vijftig procent van files tijdens de avondspits stond trouwens maar op twee tracés: de Ring rond Antwerpen en de Ring rond Brussel.

De werven die dit jaar op het programma staan, moeten zorgen voor vlotter verkeer en een betere doorstroming, zodat er minder files zijn. Zo worden er extra spitsstroken aangelegd langs de E17 (Zwijnaarde - De Pinte), de E313 (Lummen-Beringen) en de E314 (Herent-Aarschot).

Daarnaast wordt er bijvoorbeeld ook een fietsbrug aangelegd over de E314 ter hoogte van Gasthuisberg om de fiets aantrekkelijk te maken als alternatief, en worden er geluidsschermen geplaatst langs de A12 (ter hoogte van Ekeren), de E314 (ter hoogte van Genk) en de E17 (Zwijnaarde - De Pinte).

Dit zijn de werven:

(Lees verder onder de kaart)

Werven in Antwerpen:

Werven in Oost-Vlaanderen:

Werven in West-Vlaanderen:

Werven in Limburg:

Werven in Vlaams-Brabant:

Veel hinder

De wegenwerken zullen jammer genoeg ook de nodige hinder met zich meebrengen. “Waar een schop in de grond gaat, ontstaat onvermijdelijk een hoop hinder”, zegt het Agentschap Wegen en Verkeer.

Zij beloven er alles aan te doen om de hinder zo klein mogelijk te houden en de werken vooral ’s nachts en tijdens de vakanties te organiseren.

Wanneer?

De grote werken zullen niet allemaal op hetzelfde moment worden aangevat. Hieronder vind je een overzicht terug van de timing.

“Recordinvesteringen”

“Vlaanderen beantwoordt recordfiles met recordinvestering”, zegt Weyts over de werken. “We investeren in de alternatieven voor de wagen, maar ook in de weginfrastructuur zelf. Ik laat de chauffeur niet koudweg in de steek”.