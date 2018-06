[KAART] Hier komen de nieuwe trajectcontroles

In de loop van dit jaar en volgend jaar komen er tientallen nieuwe trajectcontroles op gewestwegen in Vlaanderen. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) heeft zonet aangekondigd waar die precies komen. Vooral in de provincies West-Vlaanderen en Antwerpen komen er heel wat bij.

Vandaag werden er 34 tracés geactiveerd en tegen het einde van de legislatuur (in 2019) wil de minister nog 69 trajectcontroles extra invoeren. De groene zijn vandaag geactiveerd, de gele zijn de aangekondigde tracés:

De minister zelf is erg tevreden over de trajectcontroles. “Het is een rechtvaardig systeem”, zegt de minister. “Je wordt niet gepakt op basis van een momentopname. Je krijgt alleen een boete als je over langere afstand volgehouden te snel rijdt. En trajectcontrole is zeer efficiënt om verkeersongevallen op basis van overdreven snelheid te vermijden."

Bovendien is het een goede zaak voor de veiligheid op de weg. "Het aantal ongevallen daalt spectaculair op plaatsen waar trajectcontrole ingevoerd wordt", zegt Weyts nog. "Uit onderzoek blijkt dat mensen zich ook veel beter aan de toegelaten snelheid houden voor en na het gecontroleerde traject."

Vooral in de provincies West-Vlaanderen en Antwerpen komen er nieuwe trajectcontroles. "Dat is vooral gebaseerd op basis van ongevallenstatistieken", legt Weyts nog uit.

Rechtvaardig

Drie kwart van de Vlaamse automobilisten vindt trajectcontrole een rechtvaardige manier van snelheidscontrole. Dat blijkt uit een bevraging van mobiliteitsclub VAB bij zowat 2.000 Belgen. Opvallend is dat de Walen er een stuk minder positief tegenover staan: nauwelijks de helft (49 procent) van hen vindt trajectcontrole een rechtvaardige manier van controleren.

