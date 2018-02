Kaart: Hier kan je straks schaatsen

Het vriest al enkele dagen aan een stuk en dat is goed nieuws voor de schaatsliefhebbers onder ons. Het natuurijs op de schaatsvijvers in Vlaanderen is bijna dik genoeg om erop te schaatsen. Het Agentschap voor Natuur en Bos houdt de situatie van het ijs nauwgezet in het oog. VTM NIEUWS lijst voor jou de plaatsen op waar je straks misschien in de vrije natuur mag schaatsen.

"We meten nu twee keer per dag de dikte van het ijs en als de vereiste dikte is bereikt, beslissen de burgemeesters van de betrokken gemeenten in samenspraak met de brandweer, of het veilig genoeg is om te schaatsen", zei Marie-Laure Vanwanseele maandag al aan VTM NIEUWS. Twee dagen later ziet de situatie er al veel beter uit, maar toch heeft het ijs op nog geen enkele plaats de vereiste dikte.

Op dit moment is nog alles roodgekleurd op onderstaande kaart, omdat het op geen enkele plaats toegelaten is om te schaatsen.