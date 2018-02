KAART: Hier kan je dit weekend skiën

Dankzij de verse sneeuw hebben verschillende skicentra vandaag de deuren geopend in het zuiden van het land. Skiën of langlaufen is mogelijk in Luik en Luxemburg, maar ook in Namen en Henegouwen.

Op verschillende plaatsen kunnen de sneeuwliefhebbers al enkele dagen terecht. De Ardennen krijgen daarnaast verse sneeuw in de loop van nacht.

Ter info: de rode icoontjes staan voor de plaatsen waar je kan gaan sleeën en de blauwe voor de plekken waar je kan langlaufen. De gele iconen geven aan waar je kan geen skiën.