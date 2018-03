KAART: Hier drinken bestuurders het meest

Een derde van de bestuurders die in 2016 betrapt werden op dronken rijden, had meer dan 1,5 promille alcohol in zijn of haar bloed. Dat blijkt uit cijfers van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Maar hoe zit het in jouw provincie?

Meer dan 50.000 bestuurders werden in 2016 betrapt op dronken rijden. Dat wil zeggen dat ze minsten 0,20 promille alcohol in hun bloed hadden. De grootste overtreders hadden 1,5 promille of meer in hun bloed.

Antwerpen

In de provincie Antwerpen werden de meeste bestuurders betrapt. Iets meer dan 9.500 mensen hadden een glaasje teveel op toen ze gecontroleerd werden. Meer dan 2.300 van hen had meer dan 1,5 promille alcohol in hun bloed.

Het meeste aantal bestuurders die 1,5 promille alcohol of meer in hun bloed hadden, werden betrapt in de provincie Henegouwen. In de provincie Waals-Brabant werd bij 454 bestuurders 1,5 promille gemeten. Dat is het laagste aantal.

Bekijk hier per provincie hoeveel bestuurders betrapt werden met meer dan 1,5 promille alcohol in hun bloed.