KAART: Eerste groen licht om te schaatsen

Het Agentschap Natuur en Bos heeft het eerste groen licht gegeven om te schaatsen op natuurijs. Op de Kraenepoel in Aalter is het ijs dik genoeg. Dat blijkt uit een nieuwe meting van de ijsmeester. Het ijs betreden mag er alleen in de afgebakende zone.

In de rest van Vlaanderen is het nog altijd verboden om te schaatsen. IJs betreden waar het niet toegelaten is, is dan ook levensgevaarlijk.

Eigen risico

In principe is het altijd verboden om het ijs te betreden in natuurgebieden, maar het Agentschap Natuur en Bos maakt toch enkele vijvers vrij waar het wel kan. Als het weer het toelaat en het ijs veilig is, dan kan er geschaatst worden op eigen risico.

Zodra het veilig genoeg is, zie je op deze kaart welke vijvers geschaatst mag worden. Voorlopig is dat dus alleen het geval in Aalter.

