Kaart: Deze winkels van Carrefour blijven vandaag zeker dicht

Zeker 27 winkels van Carrefour blijven vandaag gesloten nadat gisteren 1.233 ontslagen werden aangekondigd. De hypermarkten van Genk en Luik moeten definitief sluiten, anderen worden omgevormd. In heel wat winkels werd gisteren al spontaan het werk neergelegd. Vermoedelijk gaan ze pas na het weekend opnieuw open.

Net na het nieuws over de mogelijke ontslagen legden de werknemers in de hypermarkten in Genk en Belle-Ile bij Luik spontaan het werk neer. Ook in de hypermarkt in Evere staakten de werknemers, net als in de hypermarkten in de Henegouwse gemeenten Haine St-Pierre, Zinnik en Froyennes.

Ook vandaag zijn er in Wallonië en Brussel veel meer winkels dicht dan in Vlaanderen, waar alleen het personeel van Carrefour Genk het werk heeft neergelegd. “Dat komt door het verschil in aanpak tussen de vakbonden”, zegt VTM NIEUWS-journalist Birgit Herteleer vanuit Genk.

1.233 banen op de helling

Tijdens een bijzondere ondernemingsraad werd gisteren bekendgemaakt dat 1.233 banen op de helling staan bij Carrefour België. Er verdwijnen 180 jobs bij de hoofdzetel in Evere en 1.053 bij de hypermarkten.

Dinsdag raakte al bekend dat Carrefour vanaf 2020 twee miljard euro wil besparen. In Frankrijk komt er alvast een plan van vrijwillig vertrek voor 2.400 van de 10.500 werknemers op de hoofdzetel in Parijs. Ook op de hoofdzetels in andere landen vrezen ze voor banenverlies. Carrefour zal de hoofdzetels in alle landen "rationaliseren".

