[KAART] Deze restaurants krijgen dit jaar een Michelinster

De nieuwe Michelingids is zonet bekend gemaakt. Grote verschuivingen zijn er ook dit jaar niet. Peter Goossens behoudt drie sterren in zijn Hof van Cleve en blijft het enige driesterrenrestaurant. Daarnaast komen er nog drie nieuwe tweesterrenrestaurants bij.

Ons land telt nog maar één driesterrenrestaurant sinds de sluiting van Hertog Jan in Zedelgem, van Gert De Mangeleer. Het Hof van Cleve van Peter Goossens blijft zo eenzaam aan de top. “Chef Goossens bezit het talent de kwaliteit van topproducten naar boven te halen en te verrijken”, klinkt het bij Michelin. “Gasten krijgen hier een echt product op het bord, dankzij de genereuze porties genieten ze er uitvoerig van.”

Twee sterren

In België en Luxemburg zijn nu 26 tweesterrenrestaurants, waarvan dertien in Vlaanderen, zes in Brussel en vijf in Wallonië. Daar zitten echter weinig verrassingen tussen. In Brussel is La Paix een nieuwkomer, in het Waalse Our zet La Table de Maxime zich op de kaart en in Luxemburg krijgt Ma langue sourit er een ster bij.

Nieuwkomers

In de lijst van restaurants die één ster hebben gekregen zijn zeven nieuwkomers. Drie in Vlaanderen, evenveel in Wallonië en eentje in Luxemburg. In totaal zijn er nu 112 restaurants met één ster in België en Luxemburg.