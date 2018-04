KAART: Deze Lidls blijven vandaag ook dicht

Als je vandaag boodschappen wil doen bij Lidl, bekijk je beter eerst of je Lidl-filiaal in de buurt wel open is. Het is vandaag namelijk de zesde dag op rij dat er gestaakt wordt bij de supermarktketen. Bekijk hier de 120 filialen die gesloten blijven, dat is meer dan één op de drie winkels.

Voor de zesde dag op rij wordt door werknemers van supermarktketen Lidl spontaan actie gevoerd. Aan de Lidl-vestiging in Genk hebben zich vanmorgen ongeveer honderd leden van de vakbond BBTK verzameld. Ze hebben het voorstel van de warenhuisketen unaniem verworpen en blijven dus staken.

Door het verwerpen van het voorstel worden de acties opgedreven. Vijf winkels in Limburg gaan telkens elke zaterdag dicht. Pas vrijdag wordt bekend gemaakt in welke vestiging gestaakt wordt. Dat maakten Carine Meuwis en Mariana Merola van de BBTK bekend.

Nationale staking

De socialistische vakbond BBTK riep vandaag ook al op tot een nationale stakingsdag. Intussen blijven de vijf distributiecentra - in Courcelles, Marche, Genk, Wevelgem en Sint-Niklaas - die sinds gisterenavond allemaal geblokkeerd waren, ook deze ochtend nog dicht. BBTK-vakbondsssecretaris Jan De Weghe laat weten dat er "niets is uitgereden". De acties bij Lidl ontstonden uit onvrede door de te hoge werkdruk. Een directievoorstel voor een tijdelijke oplossing wordt een van de volgende dagen voorgelegd.