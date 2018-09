KAART: In deze gemeenten kan je je zondag laten registreren als orgaandonor

Zo'n 240 stad- en gemeentehuizen zetten zondag 23 september hun deuren open voor donorregistratie. Dat doen ze in navolging van de oproep van Frances Lefebure gisteren in het VTM-programma Make Belgium Great Again.

“Ga je registreren voor orgaandonatie, je kan er mensenlevens mee redden.” Zo klonk de oproep van Frances Lefebure gisteren in Make Belgium Great Again. Een belangrijke stap in haar plan om van ons land een nóg betere plek te maken.

Die oproep is ook bij Qmusic niet onopgemerkt voorbij gegaan. In de ochtendshow kondigden dj’s Wim Oosterlinck en Heidi Van Tielen zonet aan dat ook zij samen met verschillende Q-dj’s hun schouders onder het initiatief zetten. Ze ontvingen Frances Lefebure en de 25-jarige Tom, die al 2,5 jaar wacht op een nieuw hart, live in de studio en gaven er het startschot van de actie ‘Een Hart voor Tom’. Niet alleen voor Tom, maar voor alle 1.212 mensen die in ons land op een nieuw orgaan wachten.

Welke gemeenten?

Nu zondag 23 september openen meer dan 240 stad- en gemeentehuizen uitzonderlijk hun deuren voor donorregistratie. Een initiatief dat Qmusic graag mee ondersteunt. Wim Oosterlinck zal daarom op zondag tussen 10.00 en 13.00 uur orgaandonatie in de kijker zetten tijdens de speciale radio-uitzending ‘Een Hart voor Tom’. Verschillende Q-dj’s – onder wie Heidi Van Tielen, Maarten Vancoillie, Sean Dhondt en Vincent Fierens – zijn bovendien in hun thuisstad aanwezig om de mensen te informeren, te enthousiasmeren en te bedanken met verse koffiekoeken. En dat allemaal met één doel: zo veel mogelijk mensen overtuigen om zich te registreren.

Straffe getuigenissen

Tom, Deborah en Daniël – die in de aflevering getuigden over hun nood aan een levensreddende orgaantransplantatie – onderstrepen het belang van de actie. “In principe is iedereen orgaandonor. Maar bij een overlijden is het voor de naasten vaak een te moeilijke beslissing om de organen van de overledene toch af te staan. Achteraf zijn de meeste mensen wel gelukkig dat ze toch iets goeds gedaan hebben met het meest vreselijke dat hen kon overkomen. Dus maak het voor hen gemakkelijk en registreer je op voorhand”, klinkt het bij Tom, die al 2,5 jaar op een nieuw hart wacht.

“Ik ben op dit moment afhankelijk van batterijen”, vertelde hij in de aflevering. “Zoals jij een powerbank meeneemt voor de batterijen van je gsm, moet ik ervoor zorgen dat ik batterijen biheb die mij in leven houden.”

Vijf minuutjes

“Je registreren als orgaandonor vraagt letterlijk 5 minuutjes tijd”, zegt ook Frances Lefebure. “Maar daarmee kan je wel mensenlevens redden. Deze actie is voor íedereen die op dit moment op een levensnoodzakelijk orgaan wacht. Letterlijk voor álle 1.212 wachtenden.”

Van Deborah kreeg Frances wel goed nieuws te horen. Zij heeft ondertussen haar nieuwe longen gekregen. “Ik zou echt doodgegaan zijn”, getuigt zij. “Daarom vind ik het belangrijk dat mensen zich registreren. Dankzij orgaandonatie krijgen personen zoals ik een nieuw leven.”