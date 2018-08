In Vlaanderen staat een dertigtal bruggen onder extra toezicht omdat ze sporen vertonen van betonrot, roest, insijpelend water of zuurschade. Vooral in de provincie Oost-Vlaanderen worden enkele bruggen extra in de gaten gehouden. Bekijk op deze kaart om welke bruggen het gaat.

