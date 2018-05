Kaart: In deze bossen geldt code oranje

Door het warme weer van de afgelopen dagen heeft het Agentschap Natuur en Bos (ANB) code oranje afgekondigd in enkele natuurgebieden in de provincie Antwerpen. Dat is de op één na hoogste risicofase.

Code oranje betekent dat het gevaar voor brand hoog is. Het is erg droog in de natuurgebieden en bossen, en daarom adviseert het ANB om er niet te roken. Spelende kinderen mogen niet zonder toezicht op het terrein.

Waakzaamheid

De brandtorens van de gebieden worden overdag bemand en de beheerders en brandweer zijn extra waakzaam. In Limburg, maar ook in Vlaams-Brabant, zijn er heel wat gebieden waarvoor code geel geldt. Daar is er een verhoogd risico.

Op de kaart hieronder zie je de gebieden waarvoor code oranje en code geel geldt. Meer informatie vind je op de website van het Agentschap Natuur en Bos.