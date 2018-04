KAART: de mooiste lentewandelingen in je buurt

We krijgen dit weekend echt lenteweer en dat betekent dat de je volop van de ontwakende natuur kan genieten. De eerste bloemen laten zich zien en toveren bossen om tot een kleurrijk schouwspel. Benieuwd waar je in jouw buurt kan genieten van een mooie lentewandeling?

In elke provincie is het de moeite om je wandelschoenen aan te trekken. Onder meer in het Zevenbergenbos in Ranst, de Zwalmvallei in Brakel en de Nietelbroeken in Diepenbeek kan je terecht voor een deugddoende wandeltocht.

In Anzegem is een wandeling in het Bassegembos een aanrader. De tocht neemt je mee over de heuvelkam langs enkele mooie stukjes natuur. Binnen een paar weken bedekt de boshyacint het bos met een blauw bloementapijt.

Ook in Linter kan je terecht voor een prachtige lentewandeling. In het Heibos, een overblijfsel van de uitgestrekte Middeleeuwse bossen in het Hageland, wandel je tussen oude beuken en zomereiken. Bosanemonen en lelietjes-van-dalen kleuren de bosbodem er wit.

Het Kastantjebos in Herent is bedekt met een uitbundig bloementapijt. Onder meer bosanemonen en de gevlekte aronskelk kleuren er het bos. Binnen een paar weken hangt er door de daslook wel een sterke uiengeur.

Op de website van Natuurpunt kan je gratis wandelplannetjes downloaden voor nog heel wat andere wandelgebieden.

Alle wandelingen van Natuurpunt kan je terugvinden op deze kaart: