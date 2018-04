Kaart: de 10 beste vogelconcerten

Nu de lente volop begonnen is, laten ook de vogels van zich horen. Zin om dit weekend een vogelconcerto bij te wonen? Op deze tien plaatsen kan je genieten van de dauw en een uitbundig optreden.

Volgens Natuurpunt is de vroege ochtend het beste moment om te genieten van de zangvogels. Je moet er vroeg voor uit de veren, maar het is zeker de moeite waard.

Onder meer in Turnhout kan je de vogels het beste aan het werk horen. De Beneden-Netevallei (Anderstad) is een echt paradijs voor vogels. Voor heel wat zeldzame soorten is het een uitstekend broedgebied.

Ook in het Bos van Aa in Zemst geven zangvogels het beste van zichzelf. Met wat geluk kan je er de nachtegaal en de sprinkhaanzager horen fluiten.

Op de website van Natuurpunt vind je de tien beste plaatsen om naar zangvogels te luisteren. Ook op deze kaart vind je een overzicht:

