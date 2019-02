[KAART] 58 gemeenten verbieden confetti bij carnaval: Wat mag (niet) in jouw gemeente?

Wie van plan is om één van de komende weekends een carnavalstoet bij te wonen, zoekt best eerst even op wat kan en wat niet kan op het carnaval. De regels verschillen sterk van gemeente tot gemeente. Zo zijn er steeds meer gemeenten die het gooien van confetti of snoepjes tijdens de carnavalsoptochten verbieden. Ook over het dragen van gezichtsbedekkende maskers en verkleedkledij bestaan er in sommige gemeenten restricties. VTM NIEUWS en Het Laatste Nieuws maakten een overzicht van wat mag en niet mag.

In totaal is het gooien van confetti tijdens carnavalsoptochten in 58 gemeenten verboden. Daarnaast zijn er ook heel wat gemeenten die confetti toelaten, maar restricties opleggen voor bepaalde types confetti die niet milieuvriendelijk zijn. Naast het milieu verbieden gemeenten confetti ook om veiligheidsredenen, omdat die weleens in de ogen van toeschouwers belanden, en omdat de confetti in de riolen terechtkomt waardoor die verstopt geraken.

Snoep gooien is wel nog toegelaten bij de meeste carnavalsoptochten. Toch vragen de gemeentebesturen om het gezond verstand te gebruiken bij het gooien van snoep en ontstaan hier en daar initiatieven om geen snoep te gooien die in plastic verpakt is. Zo ontvangen carnavalgroepen in Zonhoven een tegemoetkoming van 100 euro wanneer zij uitsluitend groot en kwalitatief snoepgoed gooien. "De kleine, onpopulaire snoepjes blijven te vaak op de grond liggen en zorgden voor extra afval", luidt het in Zonhoven. Ook in Leopoldsburg vraagt het stadsbestuur expliciet aan de carnavalgroepen om uitsluitend kwaliteitsvolle snoep te gooien.